Trabalhadores acusam El Corte Inglês de Gaia de "assédio" para forçar despedimentos

Lusa20 Abr, 2018, 17:38

Numa ação enquadrada na quinzena de luta promovida pelo Sindicato do Comércio, Escritório e Serviços reivindicando a negociação do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) das empresas de distribuição, os trabalhadores deixaram fortes críticas quer à associação do setor, APED, quer ao El Corte Inglês.

Célia Cardoso, funcionária em Gaia da grande superfície, denunciou à agência Lusa o "muito assédio moral" que é feito pela administração do El Corte Inglês, em que "há trabalhadoras com 10, 12 anos de casa que estão a ser chamadas para rescindir contrato a troco de um valor ridículo, cerca de oito mil euros, e sem direito ao fundo de desemprego".

Considerando como "valor justo" da indemnização "os 15 mil euros mais o fundo de desemprego", a funcionária apontou o dedo também à pressão devido ao facto de decorrem as avaliações, denunciando "discriminação para quem teve licença de maternidade em 2017", sendo-lhes "recusados aumentos", situação que reputou de "muito grave".

Célia Cardoso revelou que, "desde 2006, o subsídio de alimentação não é aumentado" e que o valor auferido, "5,09 euros, é o mais baixo das empresas de grande superfície", num conjunto de irregularidades em que incluiu o pagamento dos feriados "em desacordo com o que define o CCT".

"A empresa quer passar uma imagem de trabalhadores bem pagos e felizes quando não é isso que está a acontecer", disse a funcionária para quem o "assédio é geral, principalmente sobre os mais antigos", num universo de "cerca de 800 trabalhadores".

A coordenadora do Sindicato do Comércio, Escritório e Serviços, Marisa Ribeiro, manteve o tom crítico explicando que a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) "continua a propor aos sindicatos a redução do trabalho suplementar e em dia feriado e a implementação do banco de horas".

"Não podemos aceitar, pois isso baixaria ainda mais o valor mensal pago aos trabalhadores", disse de uma negociação que leva já "20 meses" e onde "não há nenhuma proposta de aumento salarial", numa espécie de "jogo do empurra, das empresas para a negociação do contrato e deste para as empresas", argumentando a APED "não ter mandato para negociar aumentos".

E com "mais de 100 mil trabalhadores" a nível nacional atingidos pelo "impasse nas negociações", a sindicalista denunciou também o El Corte Inglês pela forma como geriu "um pedido de flexibilidade de horário" de uma funcionária.

"Há até um caso de uma funcionária a quem a empresa recusou o pedido de flexibilidade, que recebera o parecer favorável da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) e, pela primeira vez neste país, processou a CITE", relatou Marisa Ribeiro.

Para a próxima segunda-feira, anunciou a coordenadora sindical, está agendada uma nova reunião com a APED, esperando que "haja alguma abertura por parte da associação" para aquelas que são as reivindicações dos trabalhadores.

A Lusa tentou obter uma reação do El Corte Inglês mas, até ao momento, não foi possível.