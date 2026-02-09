Trabalhadores da Autoeuropa aprovaram acordo laboral válido até junho de 2027

O acordo, que prevê aumentos salariais de 2,8% já este mês e de mais 2,5% no próximo mês de outubro, ambos com um mínimo garantido de 50 euros, foi aprovado com 56% de votos favoráveis e 43,7% contra, num universo de 4.805 inscritos e 3.828 votantes.

Em declarações à agência Lusa, o coordenador da Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa, Rogério Nogueira, agradeceu a participação no referendo ao pré-acordo laboral e considerou tratar-se de um acordo de importância acrescida para os trabalhadores.

"Num contexto de grande instabilidade no setor automóvel, este acordo da Autoeuropa assume uma importância acrescida. Prevê aumentos salariais mínimos de 100 euros em 2026 e a majoração dos prémios de objetivos de 2026 e 2027, garantindo uma valorização real dos rendimentos, bem como prémios de assiduidade e a garantia de lay-off pago a 100% do salário e do subsídio de turno", disse Rogério Nogueira.

"O acordo assegura ainda, entre outras medidas, estabilidade laboral até 2027", frisou o representante dos trabalhadores da fábrica de automóveis de Palmela, no distrito de Setúbal.

O acordo laboral, agora aprovado pelos trabalhadores, prevê também o pagamento de um prémio único de 500 euros, "um complemento pela divisão do aumento salarial" de 50 euros em janeiro e outubro, que será pago após a assinatura do acordo pela CT e pela administração da empresa.

Está igualmente prevista a atribuição de um prémio de assiduidade de 50 euros mensais entre janeiro e junho de 2027, com o alargamento das exceções elegíveis face ao modelo anterior, incluindo situações de doença e compromissos legais dos trabalhadores.

A majoração do prémio de objetivos até 150% em 2026 e 2027 e a aplicação de um novo modelo de turnos a partir de junho de 2026, dependente da aprovação dos trabalhadores em referendo a realizar até março, é outra medida prevista no acordo laboral da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal.

O aumento do subsídio de refeição para cinco euros e a garantia de pagamento integral do salário em caso de recurso ao `lay-off´ (suspensão temporária da produção), são outras garantias no acordo laboral aprovado esta segunda-feira.