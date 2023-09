O valor será pago durante a paragem prevista até novembro. Cerca de 4000 trabalhadores da Autoeuropa passam a estar abrangidos pelo lay-off a partir do próximo dia 11 de setembro. O acordo alcançado esta terça-feira entre os trabalhadores e a fábrica prevê o pagamento de 95 por cento do salário. Ou seja, há um corte de 5 por cento. Em condições normais, a lei prevê que o corte possa chegar até 33 por cento do ordenado.