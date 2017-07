Trabalhadores da Autoeuropa marcam greve para 30 de agosto

RTP 21 Jul, 2017, 18:01 / atualizado em 21 Jul, 2017, 18:56 | Economia

O anúncio surge depois da realização de dois plenários com os funcionários da fábrica portuguesa do grupo Volkswagen, nos quais se recusaram a trabalhar ao sábado e a receber como um dia normal.



"A Comissão de Trabalhadores manteve sempre o diálogo com a administração no sentido de encontrar a melhor solução que salvaguardasse os interesses de ambas as partes", lê-se na nota de imprensa em que os representantes dos trabalhadores também manifestam a esperança de que a cúpula da Autoeuropa se disponibilize para "reatar o diálogo".A Comissão de Trabalhadores não refere as razões da greve marcada para 30 de agosto.



“Os operários recusam-se a trabalhar ao sábado e a receber como um dia normal. Os trabalhadores têm direito a receber como um dia normal. Os trabalhadores têm o direito de ter uma vida estabilizada há 20 anos. A proposta da administração compromete a saúde e a compatibilização da família”, afirmou fonte sindical, citada pela publicação Dinheiro Vivo.



O pré-aviso de greve deverá ser entregue na próxima segunda-feira no Ministério da Segurança Social. Para 26 de julho, está agendada uma reunião entre a administração da Autoeuropa e o sindicato que representa os trabalhadores, o encontro poderá travar a greve.



A necessidade de trabalhar mais um dia prende-se com o aumento da produção da Autoeuropa, que deverá fabricar mais de 200 mil automóveis em 2018, o dobro do registado em 2016, graças à chegada do novo modelo, o SUV T-Roc.



Durante o mês de agosto, a fábrica de Palmela vai começar a produzir o novo modelo, que deverá começar a ser comercializado a partir do último trimestre do ano, estando a sua apresentação oficial agendada para a primeira semana de setembro, no Salão Automóvel de Frankfurt.

Seis dias por semana



A Autoeuropa, liderada por Miguel Sanches, pretende que a fábrica de Palmela passe a laborar seis dias por semana, uma medida que já está a ser aplicada nas fábricas da Volkswagen, e que os funcionários tenham apenas um folga fixa, ao domingo, e duas folgas consecutivas a cada três semanas.



As negociações entre os trabalhadores e a empresa decorriam há algum tempo e foram interrompidas pela administração no final de junho, devido à antecipação da paragem coletiva, que normalmente ocorre em agosto.



Para preparar as linhas de montagem do novo modelo da marca alemã, a fábrica da Autoeuropa parou a laboração na última semana de junho e primeira de julho.



A empresa recebeu um investimento de 667 milhões de euros na instalação de uma nova plataforma multimodal, que permite a produção de vários modelos. A fábrica de Palmela prevê também aumentar o número de trabalhadores para 4.735 até ao final de 2017.

Autoeuropa está a contratar dois mil trabalhadores

A Autoeuropa revelou, num comunicado enviado à imprensa, que para fazer face ao crescimento da fábrica de Palmela com o lançamento do novo modelo “está a contratar cerca de 2.000 colaboradores, dos quais 750 são para implementar um sexto dia semanal de produção”.



“O modelo de trabalho previsto tem enquadramento legal, e a empresa pretende reconhecer o trabalho aos sábados como o quinto dia de trabalho individual com um pagamento adicional ao previsto na lei”, acrescenta a nota.



A Autoeuropa pretende dar “seguimento às boas práticas de gestão e entendimento entre a empresa e os representantes dos trabalhadores, e mantém-se disponível para procurar uma solução que vá ao encontro das expectativas dos colaboradores, e que ao mesmo tempo cumpra com os compromissos assumidos com a casa-mãe na atribuição do TROC à fábrica de Palmela”.