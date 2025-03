Trabalhadores da Carris em greve por aumentos salariais

Os profissionais da Carris exigem aumentos salariais e 35 horas de trabalho semanais, explicou Manuel Leal, dirigente sindical.Estão decretados serviços mínimos. E por isso há 12 carreiras que vão cumprir todos os horários, informa a empresa em comunicado.A Carris faz notar que estão a decorrer negociações para a revisão do acordo de empresa. Mas Manuel Leal, do STRUP, garante que as negociações pararam desde que este sindicato emitiu o pré-aviso de greve.