Foi o que ficou decidido em plenário esta sexta-feira, como confirmou à Antena 1 a delegada sindical da revista Visão, Carla Teixeira.A Trust in News (TiN), do acionista único Luís Delgado, deve aos trabalhadores a maior parte do salário de maio, subsídios de refeição e de férias, esclarece também a delegada sindical da revista Visão.