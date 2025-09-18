Trabalhadores da Menzies cancelam greves

A greve dos trabalhadores da Menzies (antiga Groundforce), empresa que trata dos serviços de assistência em terra (`handling`), convocada pelo SIMA - Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins e pelo Sindicato dos Transportes (STA), abrangia vários períodos entre as 00:00 de 03 de setembro e as 24:00 do dia 02 de janeiro, num total de 76 dias.

O Tribunal Arbitral do Conselho Arbitral do Conselho Económico e Social decretou serviços mínimos, tendo o SIMA denunciado "de forma veemente a decisão do Tribunal Arbitral relativamente à greve na SPdH/Menzies", defendendo que o "que foi imposto não são `serviços mínimos`" e apontando que obriga "a assegurar cerca de 80% da operação normal".

Hoje, em comunicado, o SIMA informa ter cancelado o pré-aviso por entender que não estão reunidas as condições para que os trabalhadores possam exercer condignamente o seu direito à greve, na sequência da decisão do Tribunal Arbitral que "resultou num verdadeiro atentado ao direito à greve dos trabalhadores portugueses em geral e daquela empresa em particular".