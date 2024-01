Trabalhadores da TSF, JN, DN e O Jogo cumprem dia de greve

Foto: António Antunes - RTP

Os sites destes órgãos de informação estão paralisados, desde as 0h00, sem a publicação de qualquer notícia. A rádio TSF não está a emitir noticiários.



Muitos trabalhadores já enfrentam dificuldades por estarem sem receber há vários meses. A representante dos profissionais lamenta esta situação.



Além deste dia de greve, os trabalhadores dos órgãos de informação do grupo Global Media vão hoje realizar concentrações de protesto em Lisboa e também no Porto.



Em Lisboa, os trabalhadores vão reunir-se em frente à Assembleia da República, no dia em que o ministro da Cultura, que tutela o sector da comunicação social, é ouvido pelos deputados precisamente sobre as dificuldades financeiras que atingem estes órgãos de informação.