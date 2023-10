Trabalhadores das empresas de distribuição marcam greve para 11 de novembro

"Na próxima segunda-feira, 16, pelas 17:00, vários membros da direção nacional do CESP [Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal] sairão do encontro da estrutura sindical para entregar à APED (Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição), o pré-aviso de greve dirigido aos trabalhadores das empresas de distribuição, marcada para o próximo dia 11 de novembro", avançou, em comunicado.

A direção nacional do CESP vai estar reunida para debater a sua política reivindicativa para 2024.

Os trabalhadores reivindicam o aumento geral dos salários, a valorização das carreiras profissionais e a revisão do contrato coletivo de trabalho (CCT).

Segundo a estrutura sindical, o CCT já não é revisto desde 2016.

"Não aceitamos que num mesmo setor convivam lucros milionários para as empresas e salários muito próximos do salário mínimo nacional, quer entrem hoje, quer trabalhem no mesmo local há décadas, para os trabalhadores", vincou.