Trabalhadores de filiais estrangeiras mais produtivos e com melhor salário

Nas filiais de empresas estrangeiras a operar em Portugal, a produtividade aparente do trabalho (medida pelo Valor Acrescentado Bruto - VAB gerado por cada unidade de pessoal ao serviço) e a remuneração média mensal por pessoa ao serviço atingiram no ano passado 57.767 euros e 1.854 euros por pessoa ao serviço, respetivamente, mais 69,6% e 44,2% do que os valores correspondentes para as sociedades nacionais.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2024 existiam 11.066 filiais de empresas estrangeiras em Portugal, mais 3,4% do que no ano anterior, correspondendo estas unidades a 2,1% do total de sociedades não financeiras.