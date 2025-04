Trabalhadores do fisco vão receber prémio de produtividade

Foto: Pedro Pina - RTP

Trata-se de um prémio de produtividade de 65 milhões de euros distribuído aos funcionários do fisco, pelas cobranças obrigatórias de impostos relativas a 2023.



Como nesse ano, o Estado teve um encaixe de quase mil e trezentos milhões de euros os funcionários do fisco têm direito a um bónus de 65 milhões. Uma subida de 21 por cento face ao que tinham ganho no ano anterior.



Para esse valor contribuíram essencialmente o IRS, o IVA e os juros de mora.