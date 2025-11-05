Trabalhadores dos bares dos comboios da CP avançam com greve

“O novo concessionário ITAU (Instituto Técnico de Alimentação Humana, S.A.), responsável pelo serviço de refeições dos bares dos comboios de longo curso Alfa Pendular e Intercidades, recusa-se a cumprir o Acordo de Empresa (AE) em vigor”, lê-se numa nota do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Sul.



Segundo o sindicato, a posição do ITAU “é ilegal e constitui uma afronta aos trabalhadores que, de forma justa, lutaram durante muitos anos pela melhoria das suas condições de vida e de trabalho”.



Garante ainda que o ITAU “tem capacidade para pagar os valores previstos no AE de 2025 e para respeitar, na íntegra, os direitos dos trabalhadores”.



Assim sendo, os trabalhadores dos bares dos comboios de longo curso Alfa Pendular e Intercidades vão realizar uma greve, com início a 6 de novembro, “para exigir respeito e o cumprimento integral do Acordo de Empresa”.



Entre as exigências estão escalas que respeitem a carga horária de oito horas diárias e de 35 horas semanais; o pagamento do trabalho ao sábado e domingo com um acréscimo de 25 por cento; ou o pagamento dos prémios de responsabilidade e subsídio de transporte.



“Os trabalhadores vão concentrar-se à porta da Estação de Campanhã, no Porto, e da Estação de Santa Apolónia, em Lisboa, a partir das 9h00, e darão uma conferência de imprensa no local pelas 9h30, para comunicar a adesão à greve, as medidas a adotar no seu decorrer e denunciar publicamente a situação”, refere a nota.



“Os trabalhadores também no decorrer da greve vão realizar vigílias/acampamentos permanentes à porta da estação de Campanhã no Porto e Santa Apolónia em Lisboa”, acrescenta.