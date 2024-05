Trabalhadores dos portos marcam 10 dias de greve em junho

De acordo com o pré-aviso de greve, a convocatória abrange os trabalhadores dos portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Sines e Algarve, Açores, Madeira e da CLT (incluindo quer os trabalhadores da Administração dos Portos de Sines e do Algarve que ali desempenham funções, quer os trabalhadores do quadro da empresa).

Segundo o sindicato, em causa está a ausência de resposta das administrações à proposta de valorização remuneratória para 2024 apresentada há mais de meio ano e o bloqueio do processo de revisão do Acordo de Empresa em vigor.

O SNTAP acusa ainda as administrações dos portos de "reiterada atitude de hostilidade" relativamente à estrutura que representa os trabalhadores, que se reflete, por exemplo, "na ausência de resposta a pedido de reunião".

Assim, o sindicato convocou greve "à prestação de trabalho, em relação a todas e quaisquer operações e atividades que devam ou possam intervir", durante as 24 horas dos dias 04, 05, 08, 09, 12, 13, 18, 19, 27 e 28 de junho.