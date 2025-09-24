Trabalhadores em `lay-off` caem 26,7% em agosto para 4.718

Em agosto, "o número total de situações de `lay-off` com compensação retributiva, (concessão normal, de acordo com o previsto no Código do Trabalho), foi de 4.718", segundo a síntese elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Face ao período homólogo, registou-se uma diminuição de 1.721 prestações processadas, o equivalente a um recuo de 26,7%.

Já na comparação em cadeia, observou-se uma subida de 737 prestações processadas, o que se traduz num aumento de 18,5% face a julho.

Segundo o GEP, o regime de redução de horário de trabalho abrangeu 2.655, menos 30,7% face a agosto de 2024 (menos 1.177 prestações), mas um aumento de 1,9% (mais 49 prestações) face ao mês anterior.

Já o regime de suspensão temporária registou uma redução homóloga de 20,9% (menos 544 processamentos), mas aumentou 50% face a julho (mais 688 processamentos), totalizando os 2.063.

Em agosto, as prestações de `lay-off` foram processadas a 333 entidades empregadoras, o que corresponde a uma diminuição de 86 face ao período homólogo, mas a um acréscimo de 88 entidades face a julho.

O `lay-off` consiste na redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho efetuada por iniciativa das empresas, durante um determinado tempo, devido a motivos de mercado, motivos estruturais ou tecnológicos ou catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade normal da empresa.