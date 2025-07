Trabalhadores em `lay-off` caem 48,5% em junho para 3.701, mínimo desde agosto de 2023

Em junho, "o número total de situações de `lay-off` com compensação retributiva, (concessão normal, de acordo com o previsto no Código do Trabalho), foi de 3.701", segundo a síntese elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social hoje divulgada.

Face ao período homólogo regista-se um decréscimo de 3.490 prestações processadas, o equivalente a uma queda de 48,5%.

Já na comparação em cadeia, observou-se uma queda de 1.030 prestações processadas, o que se traduz numa descida de 21,8% face aos 4.731 trabalhadores nesta situação registados em maio.

O número de trabalhadores em `lay-off` está a recuar há cinco meses consecutivos, isto é, desde fevereiro, depois de em janeiro ter subido 77,5% face a dezembro de 2024.

Representa cerca de um terço do valor registado em janeiro (eram 12.364) e trata-se do valor mais baixo desde agosto de 2023, isto é, é quase dois anos, quando eram 3.643, segundo a análise da Lusa com base nos dados disponíveis.

Segundo o GEP, o regime de redução de horário de trabalho abrangeu 2.347 pessoas, menos 43,6% face a junho de 2024 (menos 1.818 prestações) e uma diminuição de 22,3% (674 prestações) face a maio.

Já o regime de suspensão temporária registou uma redução homóloga de 55,3% (menos 1.672 processamentos) e recuou 20,8% face a maio (menos 356 processamentos), totalizando os 1.354.

Em junho, as prestações de `lay-off" foram processadas a 237 entidades empregadoras, o que representa uma diminuição de 180 face ao período homólogo e um decréscimo de 45 face ao mês anterior.

O `lay-off` consiste na redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho efetuada por iniciativa das empresas, durante um determinado tempo, devido a motivos de mercado, motivos estruturais ou tecnológicos ou catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade normal da empresa.