Tráfego aéreo global recuou 2,2% em maio

"O tráfego global de passageiros recuou 2,2% em termos homólogos em maio, prolongando a contração observada em abril e depois das disrupções associadas ao conflito no Irão e o aumento dos preços dos combustíveis", refere a IATA na análise de mercado de maio, hoje divulgada.



O conflito no Médio Oriente levou à limitação de muitos voos na região, que viu uma diminuição do transporte de 28,4% das suas companhias aéreas.



Ainda assim, a queda homóloga foi menos abrupta que a verificada em abril, quando tinha recuado 46,6%. A nível global, também os mercados da Ásia-Pacífico (-1,4%) e da América do Norte (-0,8%) tiveram quebras homólogas, atribuíveis "às condições internas de EUA e China".



Em sentido inverso, África (6,6%), América Latina e Caraíbas (6,1%) e Europa (2,7%) tiveram um aumento homólogo do tráfego aéreo.



Sem o Médio Oriente, o tráfego aéreo global recuou 0,7%.



"No geral, a procura em maio parece ter sido muito resiliente face ao elevado custo dos preços e das taxas aeroportuárias. Ainda que a recente e forte queda do preço do petróleo seja um desenvolvimento encorajador, os desafios criados pela guerra deverão continuar por algum tempo", referiu o diretor-geral da IATA, Willie Walsh, citado em comunicado.



Para o responsável, ainda há incerteza quanto ao fluxo de petróleo pelo estreito de Ormuz e consequente efeito nos preços dos combustíveis, pelo que algumas companhias aéreas não terão alternativa a continuar a testar a procura" através de aumentos para compensar os custos dos combustíveis.



De acordo com a IATA, o tráfego doméstico recuou 3,1% face ao mesmo mês do ano passado, tendo a China (-6,2% e responsável por 11,3% do tráfego mundial) tido a maior queda, "que pode estar ligada a taxas mais altas e/ou ao Festival do Barco-Dragão, que este ano ocorreu em junho".



Também os EUA recuaram 1,9% a nível interno, enquanto os restantes principais mercados tiveram um crescimento moderado.



Já o tráfego internacional recuou 1,6% face a maio do ano passado, recuperando da quebra homóloga de 5,4% de abril, depois de um alívio das tensões no Médio Oriente.