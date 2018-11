Tráfego de internet será maior em 2022 do que em toda a história até 2016

Alexandre Brito - RTP28 Nov, 2018, 10:37 / atualizado em 28 Nov, 2018, 10:42 | Economia

Vídeo será responsável por 82 por cento do total de tráfego IP | Reuters

Os números são impressionantes. O último relatório anual Visual Networking Index (VNI) da Cisco diz que em "2022 haverá mais tráfego a atravessar as redes globais do que em todos os anos de internet anteriores até ao ano de 2016". Ou seja, em 2022 será criado mais tráfego do que em 32 anos desde a criação da internet. Até 2022 os utilizadores de internet em todo o mundo vão passar dos 3,4 mil milhões em 2017 (45 por cento da população mundial) para 4,8 mil milhões (60% da população)





Em parte, este aumento substancial deve-se também ao grande crescimento do número de utilizadores.



Até 2022, 60 por cento da população global estará ligada. E mais de 28 mil milhões de dispositivos e conexões estarão online.



"A dimensão e a complexidade da internet continua a crescer de forma que nunca imaginámos. Desde o primeiro relatório VNI em 2005, o tráfego aumentou 56 vezes, acumulando 36% de crescimento anual, tendo em conta que mais pessoas, equipamentos e aplicações acedem às redes IP", diz Jonathan Davidson, da Cisco.

Previsões para 2022





De acordo com a Cisco, até 2022 "espera-se que o tráfego IP global alcance os 396 Exabytes por mês", sendo que em 2017 era de 122 Exabytes por mês. Colocando estes números em perspetiva, 5 exabytes representa mais ou menos todas as palavras alguma vez faladas pela humanidade. 15 exabytes representava até recentemente todos os dados recolhidos pela Google. Vídeo será responsável em 2022 por 82% do total de tráfego IP.





Em 2022 vamos igualmente verificar que a "hora mais movimentada de tráfego de internet será seis vezes mais ativa do que a média". Vai crescer cinco vezes em relação a 2017, alcançando 7.2 Petabytes por segundo. Da mesma forma, o tráfego médio de internet vai crescer cerca de quatro vezes.