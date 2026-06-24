Tráfego ferroviário retomado na Alemanha após avaria nas comunicações

Por volta da 01:00 da manhã (00:00 em Lisboa) - quase duas horas e meia depois de ter comunicado a interrupção - a Deutsche Bahn indicou no seu portal na Internet que o incidente tinha sido resolvido e que o serviço estava a ser retomado gradualmente, embora tenha alertado os passageiros para possíveis interrupções.

Na terça-feira à noite, a operadora disse que todos os comboios na Alemanha estavam "parados nas estações" devido a uma avaria no sistema digital GSM-R, utilizado para a comunicação interna na rede ferroviária.

O GSM-R, abreviatura de Sistema Global para Comunicações Móveis - Ferrovia, oferece serviços de voz e dados necessários para a operação de ferrovias, incluindo a comunicação entre maquinistas e centros de controlo.

De acordo com a Agência Ferroviária da União Europeia, o GSM-R foi introduzido em toda a Europa desde 2000 como um padrão comum para as operações ferroviárias.

"Os nossos técnicos estão a trabalhar arduamente para resolver esta perturbação", indicou a Deutsche Bahn no seu portal.

"Estamos agora a tentar levar os comboios até às estações para que os passageiros possam descer e depois teremos de resolver o problema, que ainda não conhecemos", declarou Evelyn Palla, a chefe da empresa detida a 100% pelo Estado alemão, ao diário Bild.

No norte, os comboios da companhia ferroviária regional privada Metropol também estão "completamente parados, porque o rádio ferroviário está avariado em grande escala", indica no seu site.

"Achamos que nada circulará esta noite", afirmou à agência de notícias France-Presse o porta-voz de Metronom, Simon Märtens.

A companhia opera linhas regionais em torno de Hamburgo, Bremen e Hannover, com mais de 120 mil passageiros por dia, segundo o seu site.

A Metronom aconselhou os clientes a "não iniciarem nenhuma viagem de comboio" ou a procurar meios de transporte alternativos.

A avaria afetou todos os comboios, urbanos, regionais ou de longa distância, da Deutsche Bahn, disse a empresa de transportes públicos na rede social X.

Os comboios ficaram parados nas estações e os passageiros enfrentaram longas filas nos balcões de informações, tentando perceber como chegar aos seus destinos.

A Deutsche Bahn informou que estava a distribuir vales de táxi e de hotel aos passageiros e, quando possível, a disponibilizar carruagens nas estações para que os viajantes pudessem aguardar.

Após décadas de subinvestimento, levando à queda da pontualidade dos comboios, a Alemanha tenta modernizar rapidamente a rede ferroviária com a ajuda de grande investimento público.