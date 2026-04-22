Transavia cancela 50 voos e admite novos ajustamentos devido ao preço do `jet fuel`
A Transavia cancelou meia centena de voos para maio e junho devido ao impacto da guerra no Médio Oriente nos combustíveis e admite novos ajustamentos, estando a fazer uma gestão diária das operações devido à elevada incerteza.
"Cancelámos alguns voos até agora, cerca de 50 para maio e junho, mas é um processo dinâmico, temos de nos adaptar no dia a dia. Não é algo fácil de fazer, mas temos de enfrentar a realidade do aumento do preço dos combustíveis", afirmou o novo diretor geral adjunto comercial (`chief commercial officer` CCO) da Transavia França, Julien Mallard, em conferência de imprensa no Porto.
Salientando que "estas questões fazem parte da gestão quotidiana da companhia", o responsável referiu que o facto de esta integrar o grupo AirFrance--KLM a está "a beneficiar" a este nível.