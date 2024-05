Transferências via telemóvel vão passar a ter identificação do destinatário

Desta forma, quem envia fica a saber para quem se destina o dinheiro, podendo anular a transferência em caso de dúvida.





Tereza Cavaco, diretora do Departamento de Sistemas de Pagamento do Banco de Portugal, acredita que o processo será mais transparente e que será possível reduzir os casos de fraude.Mas as mudanças não vão ficar por aqui. A partir do próximo ano, todos os bancos serão obrigados a disponibilizar as transferências na hora sem mais encargos.