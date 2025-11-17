Trânsito no IP3 cortado a partir de dia 24 na zona de Tondela

Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal explicou que o corte de tráfego tem uma duração estimada de 12 dias e se deve à necessidade de realização de trabalhos da empreitada de duplicação e requalificação do troço Santa Comba Dão/Viseu do IP3.

"Serão executados trabalhos de demolição integral das estruturas de quatro passagens superiores ao IP3", explicou, acrescentando que, "por razões ambientais, de garantia do descanso noturno dos habitantes locais e para assegurar a segurança dos utilizadores" durante a execução dos trabalhos, foi decidido cortar o trânsito.

Neste período, o trânsito será desviado para a Estrada Nacional 2, de acordo com "sinalização devidamente implementada no local".

A Infraestruturas de Portugal recordou que a empreitada de duplicação e requalificação do troço entre Santa Comba Dão e Viseu - que representa um investimento de cerca 103 milhões de euros - "compreende a duplicação da atual plataforma do IP3, numa extensão de 27,5 quilómetros".

O objetivo é promover "a melhoria dos níveis de qualidade, conforto e segurança rodoviária, o aumento da capacidade e a redução dos tempos de percurso da ligação entre Santa Comba Dão e Viseu".

Segundo a Infraestruturas de Portugal, esta empreitada integra o projeto global que está a desenvolver de requalificação e duplicação do IP3, "um eixo rodoviário de indiscutível importância regional e promotora da coesão territorial".

"No âmbito deste projeto, foi já concretizada a intervenção de requalificação do troço compreendido entre o nó de Penacova e a ponte sobre o rio Dão", acrescentou.