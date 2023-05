Transporte a pedido na Região de Leiria atinge mil reservas e chega agora a Pedrógão Grande

"Pedrógão Grande, que é também um município da Região de Leiria de baixa densidade, foi verificado como um dos municípios prioritários a implementar esta solução de transporte flexível a pedido", afirmou à agência Lusa o 1.º secretário executivo da CIMRL, Paulo Batista Santos.

O transporte a pedido "MOBI Região de Leiria" é um serviço de transporte público no qual o passageiro pode fazer antecipadamente a reserva da sua viagem, concretamente até às 15:00 do dia anterior, através de uma chamada para o número de telefone 800242526 (de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 15:00).

"Realizado com recurso aos operadores locais (táxi), o projeto é financiado pelo PART -- Programa de Apoio à Redução, permitindo que o utilizador pague um valor mais reduzido pelo serviço, sendo o restante suportado pela CIMRL", adiantou a comunidade.

Segundo Paulo Batista Santos, este serviço, já implementado também em Castanheira de Pera, "tem tido grande sucesso".

"É um balanço muito positivo", destacou este responsável da CIMRL, referindo que "tem sido um serviço complementar ao atual serviço público de transporte de passageiros através dos autocarros normais".

Para o 1.º secretário executivo da CIMRL, trata-se de "um serviço bastante cómodo, de proximidade, que vai a casa das pessoas, que procura corresponder àqueles circuitos de maior necessidade (...) e que vai às freguesias mais distantes, aos lugares mais distantes das sedes dos concelhos".

"Estamos a garantir que os cidadãos daqueles territórios têm as mesmas condições de mobilidade do que tem qualquer cidadão que more, por exemplo, em Leiria ou em Pombal ou na Marinha [Grande], que são cidades que estão mais bem dotadas de transportes públicos", declarou.

Paulo Batista Santos adiantou que o objetivo é alargar este serviço aos restantes concelhos da CIMRL até ao final do ano, sendo certo que naqueles onde há um serviço de transporte de passageiros mais completo, nomeadamente as áreas urbanas, o "MOBI Região de Leiria" vai ser "orientado para as freguesias mais rurais".

"É aí que nós temos de responder, ou seja, ligar estas pontas um pouco esquecidas ou menos dotadas deste serviço público de transportes e assegurar que as pessoas desses locais têm esse serviço", disse, frisando que este é o "objetivo de mobilidade de qualidade", no qual "as pessoas, cada vez mais, possam usar o serviço público de transportes", através de táxi ou autocarro, e com ganhos ambientais.

Por outro lado, salientou a importância de o "MOBI Região de Leiria" servir, igualmente, a "camada da população mais idosa, que tem dificuldades de mobilidade", e garantir que acede, por exemplo, aos serviços públicos.

O presidente da Câmara de Pedrógão Grande, António Lopes, realçou a vantagem deste serviço para os munícipes e disse acreditar que vai "permitir um maior fluxo de pessoas à vila e aos serviços na vila", além de contribuir para uma "melhor qualidade de vida".

O concelho de Pedrógão Grande, no norte do distrito de Leiria, tinha 3.390 habitantes nos censos de 2021, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística.

A sessão de lançamento deste serviço em Pedrógão Grande decorre na tarde de sexta-feira, nos Paços do Concelho.

A CIMRL integra os Municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.