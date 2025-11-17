Transporte marítimo com única descida do número de passageiros em 2024

Segundo as estatísticas dos transportes e comunicações, foram registadas subidas de 5% no modo rodoviário, depois de uma subida de 11% em 2023, 9,2% no ferroviário (+16,7% em 2023), 9% no metropolitano (+20,7% em 2023), 4,6% no aéreo (+19,4% em 2023) e 6,8% no fluvial (+21,5% em 2023).

Apenas o modo marítimo registou uma diminuição de 1,4% no ano passado, que compara com uma subida de 15,1% em 2023.

As mercadorias transportadas por via rodoviária e ferroviária diminuíram 8,4% (-8,8% em 2023) e 8,1% (+2,2% em 2023), respetivamente.

Em sentido oposto, os modos aéreo e marítimo registaram aumentos de 14,8% (+0,1% em 2023) e 4,6% (-2,9% em 2023), respetivamente.

No setor das comunicações, o número de acessos à internet aumentou 2,5% em 2024, depois de uma subida de 2,9% em 2023, com a fibra ótica a crescer a um ritmo superior (+6,6%; +7,1% em 2023).

O número de acessos telefónicos no serviço fixo também aumentaram 0,4%, depois de um aumento de 1,2% em 2023, bem como o de acessos móveis ativos com utilização efetiva (+0,6%; -1,2% em 2023) e de assinantes do serviço de televisão por subscrição (+1,5%; +2,1% em 2023).

O tráfego associado ao acesso à internet por banda larga cresceu 14,1%, depois uma subida de 18,2% em 2023.

O tráfego de voz da rede fixa diminuiu 6,8% no número de chamadas realizadas e 13,4% no número de minutos de conversação, enquanto na rede móvel, o número de chamadas aumentou 0,7%, embora com uma redução de 1,4% no número de minutos.

Por sua vez, o tráfego postal registou uma diminuição de 6,4% em 2024, depois de uma descida de 4,9% no ano anterior.