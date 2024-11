Transportes públicos sobem mais de 2% em 2025 -- AMT

"Nos termos dos dados publicitados pelo Instituto Nacional de Estatística [INE], a TAT para 2025 é de 2,02%", informou a AMT, em comunicado publicado na sua página da internet, datado de 31 de outubro.

A AMT divulga anualmente o valor máximo da TAT, no âmbito da atualização tarifária regular para o serviço público de transporte de passageiros, a vigorar a partir de 01 de janeiro do ano seguinte.

A TAT de 2025 consiste na taxa de variação média do Índice de Preços no Consumidor (inflação), exceto habitação, nos 12 meses que decorrem entre outubro do 2023 e setembro de 2024, ou zero quando esta taxa for negativa.

"Os tarifários atualizados aprovados pelas autoridades de transportes devem ser enviados à AMT até ao dia 31 de dezembro de 2024", refere ainda o regulador.