Transportes rodoviários com mais descontos na Lezíria do Tejo a partir de hoje

O desconto é válido nas ligações rodoviárias entre os municípios da Lezíria do Tejo e entre estes mesmos municípios e a Área Metropolitana de Lisboa (AML), informou a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) em comunicado.

De acordo com a nova tabela de preços, em vigor a partir de hoje, no que respeita ao transporte rodoviário, os passes municipais e intermunicipais passam a beneficiar de um desconto de 50%, bem como o passe inter-regional Lezíria do Tejo/Alentejo Central e o passe Inter-regional Lezíria do Tejo/Área Metropolitana de Lisboa -- Serviço regional e Inter-regional.

Já o passe inter-regional Lezíria do Tejo/Médio Tejo tem um desconto de 40%; o Passe Inter-regional Lezíria do Tejo/Oeste um desconto de 30% e passe Inter-regional Lezíria do Tejo/Região de Leiria 35%.

No que respeita ao transporte ferroviário, o desconto é de 30% para os passes municipais e intermunicipais e para as ligações à AML.

Os passes Inter-regional Lezíria do Tejo/Médio e Lezíria do Tejo/Região de Leiria beneficia, de um desconto de 40%.

A CIMLT integra os municípios de Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém, onde residem cerca de 247.453 habitantes.