Transportes urbanos de Leiria passam a circular aos domingos e feriados

"O Mobilis vai passar a circular aos domingos e feriados a partir do dia 08 de dezembro, registando-se também um reforço do serviço ao sábado, uma medida com o objetivo de aumentar a oferta de transportes públicos à população", referiu uma nota de imprensa do município de Leiria.

Segundo a Câmara liderada por Gonçalo Lopes, "aos domingos e feriados, o Mobilis circulará em oito das nove linhas, apenas não servindo a linha 9, `uMOB`, por não existirem aulas no Politécnico de Leiria nestes dias".

"Ao sábado, verifica-se também um reforço do serviço disponibilizado nas oito linhas contempladas", acrescentou a autarquia.

Segundo a nota de imprensa, a Linha 1 - Circular Urbana Sentido Estação "passa a oferecer 13 circulações aos sábados e sete aos domingos e feriados", enquanto a Linha 2 (Circular Urbana Sentido Hospital) vai ter 14 circulações aos sábados.

A Linha 3 (Ponte da Pedra Gândara/Telheiro) "passa a oferecer 13 circulações aos sábados e seis aos domingos e feriados", enquanto a Linha 4 (Leiria/Andrinos) vai ter seis circulações aos sábados, domingos e feriados.

Quanto à Linha 5 (Leiria/Pinheiros), está prevista a oferta de 10 circulações aos sábados e seis aos domingos e feriados, e na Linha 6 (Leiria/Parceiros Azoia) são "oito as circulações aos sábados e seis aos domingos e feriados".

A Linha 7 (Circular Leiria/Pousos Vidigal e Touria) passa a dispor de três circulações aos sábados, domingos e feriados e a Linha 8 (Circular Leiria/Cortes) o mesmo número.

"A oferta é proporcional à procura registada nas diferentes linhas durante a semana, numa cadência que se espera adequada à procura, mas que poderá ser ajustada em função da adesão ao serviço", acrescentou a Câmara.

À agência Lusa, o vereador com o pelouro dos Transportes Públicos, Luís Lopes, afirmou que "o município já tinha considerado este alargamento, mas devido à pandemia e ao facto de não ser viável a realização de um estudo de mobilidade devido à pandemia [de covid-19], porque as pessoas estavam em casa, entendeu-se fazer o reforço ao sábado e o alargamento aos domingos e feriados para já".

"Esta altura é oportuna, porque estamos a recuperar algum do fluxo de passageiros pós-pandemia e aumentou o número de estudantes no Politécnico de Leiria", adiantou.

Luís Lopes acrescentou que "este é um processo que estava em curso" e uma petição feita recentemente veio provar a necessidade deste reforço e alargamento da rede Mobilis, no âmbito da estratégia de mobilidade de Leiria, "muito assente nos transportes públicos e mobilidade suave".