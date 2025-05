Trégua na guerra comercial? China conserva controlos sobre terras raras

Os ímanes fabricados com estes elementos pesados de terras raras são uma parte essencial de tudo, desde iPhones e veículos elétricos a armas de grande porte, como os caças F-35 e os sistemas de mísseis. No entanto, o seu fornecimento é totalmente dominado pela China.

O presidente chinês Xi Jinping, também secretário-geral do Comité Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, tomou conhecimento do processo de produção e do funcionamento da JL MAG Rare-Earth Co. Ltd., bem como o desenvolvimento da indústria de terras raras na cidade de Ganzhou, na província de Jiangxi, no leste da China, a 20 de maio de 2019.

Novas licenças de exportação

A 12 de maio, no dia em que os EUA e a China anunciaram a redução dos direitos aduaneiros, as autoridades chinesas responsáveis pelas exportações convocaram uma reunião com as autoridades de várias províncias ricas em minerais com o objetivo de “impedir a saída ilegal de minerais estratégicos” e “reforçar a supervisão em todos os elos da cadeia de produção e de abastecimento”.

Dois produtores chineses de ímanes de terras raras disseram à CNN que tinham recebido recentemente licenças para exportar produtos que contêm disprósio e térbio - elementos que são frequentemente adicionados para criar maior resistência ao calor em ímanes de alto desempenho habitualmente utilizados nas indústrias automóvel, aeroespacial e militar.

Incógnita sobre empresas de defesa

De acordo com as novas regras, os exportadores devem incluir informações sobre os utilizadores finais nos seus pedidos, que demoram até 45 dias úteis a serem aprovados.

“Arma geopolítica”







A China é responsável por 61 por cento da produção mundial de terras raras extraídas, mas o seu controlo sobre a fase de transformação é muito mais elevado, com 92 por cento da produção mundial, de acordo com a Agência Internacional da Energia.

A China comprometeu-se a suspender ou eliminar as medidas “não pautais” que impôs aos Estados Unidos desde 2 de abril, o que deixou as empresas na expectativa de saber se essa promessa se aplica aos controlos das exportações chinesas de sete minerais de terras raras e produtos associados, impostos a 4 de abril como parte da retaliação contra as tarifas “recíprocas” impostas pelo presidente Donald Trump aos produtos chineses.“Sim, os chineses concordaram em remover essas contramedidas”, afirmou Jamieson Greer. "Se não o fizerem, voltaremos a uma situação diferente. Mas espero que eles as removam", afirmou em entrevista à Fox News.No entanto, há poucos sinais que sugiram que a China esteja a remover o seu regime de controlo das exportações de terras raras recentemente imposto. Segundo a estação norte-americana CNN , que cita especialistas da indústria, “”.. Isso causou atrasos de semanas à medida que as empresas navegavam no novo regime, alimentando temores entre uma ampla gama de indústrias americanas, do automóvel à defesa.“Não ficaria chocado se descobrisse que Jamieson Greer está a expressar o que espera que aconteça em vez do que foi realmente negociado”, frisou à CNN Jon Hykawy, presidente da empresa de consultoria industrial Stormcrow Capital, com sede em Toronto.“Estes controlos destinam-se (...) a garantir que a China não fique sem alguns materiais que são necessários para as prioridades internas chinesas”, acrescentou Hykawy.“Se os EUA derem meia volta e renegarem a sua política tarifária, a China pode facilmente reter as licenças necessárias”, afirmou Gracelin Baskaran, acrescentando que “a política de licenças é dinâmica por definição, dando a Pequim o poder de decidir quais as empresas ou países que podem aceder aos seus minerais e ímanes de terras raras em qualquer altura”.Na sequência das conversações de Genebra, o. Mas o Ministério não mencionou quaisquer alterações ao controlo das exportações de minerais de terras raras e ímanes.Uma porta-voz do Ministério disse que “não tinha informações para partilhar” sobre se a China estava a levantar os controlos de exportação numa conferência de imprensa regular na passada sexta-feira passada.No mesmo dia, a Yuyuan Tantian, uma conta de uma rede social afiliada à emissora estatal CCTV, afirmou numa publicação nas redes sociais que “os controlos das exportações de terras raras da China continuam”.Entretanto, após semanas de atraso, a China começou a emitir licenças de exportação para ímanes de terras raras - um desenvolvimento que, segundo os especialistas, mostra que o novo sistema de licenciamento está a funcionar e não que as restrições estão a ser atenuadas.Uma das empresas recebeu a primeira licença de exportação para um carregamento destinado ao Sudeste Asiático. Desde então, foram-lhe concedidas várias outras licenças de exportação para a Europa, incluindo o fabricante de automóveis Volkswagen na Alemanha.“Não recebemos qualquer indicação de que o sistema (de controlo das exportações) esteja a ser facilitado”, revelou uma pessoa próxima da empresa.Em comunicado, a Volkswagen garantiu que os seus fornecedores receberam indicações de que “foi concedido um número limitado de licenças de exportação”.Gracelin Baskaran, do CSIS, considerou que, em vez de levantar o controlo das exportações de terras raras, Pequim retirou 28 empresas norte-americanas da sua lista de controlo das exportações.Isso significa que essas empresas, na sua maioria aeroespaciais e de defesa, já não estão proibidas de aceder a materiais de dupla utilização provenientes da China e que os seus fornecedores chineses podem agora solicitar licenças de exportação para ímanes de terras raras.Os controlos de exportação de terras raras da China foram “especificamente concebidos para atingir a indústria de defesa dos EUA, e não consigo imaginar a China a recuar”, disse Thomas Kruemmer, diretor da empresa de cadeia de fornecimento de minerais e metais Ginger International Trade and Investment, com sede em Singapura.Segundo o responsável da Ginger International Trade and Investment, "desta forma, podem atrasar convenientemente a emissão de licenças de exportação de produtos de dupla utilização para além do prazo de 45 dias estabelecido, talvez mesmo para além desta janela de 90 dias (tréguas). E ainda tem a opção de rejeitar os pedidos de licença de qualquer forma"."Ainda se pode obter o material, mas é preciso preencher a papelada, descrever à China quem é o utilizador final. Vai dar toda esta informação e depois (a China) pode ver a sua base de clientes a jusante, utilizá-la e procurar outras vulnerabilidades", explicou James Kennedy, presidente da Three Consulting, uma empresa de consultoria em terras raras sediada em St Louis, Missouri."Portanto, é muito inteligente. Eles têm uma visão do que estamos a fazer".Há décadas que os EUA e outros países dependem do fornecimento à China de minerais de terras raras, cuja extração e transformação são difíceis, dispendiosas e poluentes do ponto de vista ambiental.Os controlos das exportações de abril estão longe de ser a primeira vez que Pequim exerce o seu domínio no sector. Em 2010, a China suspendeu os envios de terras raras para o Japão durante quase dois meses devido a uma disputa territorial. No final de 2023, impôs uma proibição das tecnologias de extração e separação de terras raras.“O controlo da China sobre as terras raras, o cobalto, o gálio e todos estes materiais críticos é uma arma geopolítica de efeito nunca antes medido e visto”, realçou James Kennedy. "E, no final do dia, o que isto faz é criar muita incerteza. E isso, por si só, é uma arma poderosa".Segundo a diretora do Programa de Segurança de Minerais Críticos do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, “ao conceder algumas das suas primeiras licenças de exportação de ímanes de terras raras à Volkswagen, a China está a enviar uma mensagem geopolítica incisiva”."A Alemanha está no auge do fogo cruzado geopolítico. Os Estados Unidos não estão satisfeitos com o facto de a Alemanha ser abertamente muito amiga da China. Por isso, ao conceder-lhe uma das primeiras licenças, a China está a enviar um sinal muito positivo na relação sino-alemã", acrescentouA diretora do CSIS considera ainda que, “nesta era de tensão crescente entre as duas superpotências geopolíticas mundiais, o sistema de licenças pode manter-se como uma forma de poder mais alargada”.