Três empresas de bebidas acusadas de acordarem a não contratação de trabalhadores

A AdC está a investigar comportamentos anticoncorrenciais no mercado laboral, praticados por algumas das principais empresas ativas na indústria das bebidas em Portugal, que não identifica, no período compreendido entre os anos de 2016 e 2023.

A investigação foi iniciada em 12 de janeiro de 2024, na sequência da apresentação de um pedido de dispensa ou redução da coima (Pedido de Clemência), do qual resultaram indícios de que três empresas que desenvolvem atividade na indústria das bebidas teriam celebrado entre si acordos de não contratação de trabalhadores, adianta aquela entidade.