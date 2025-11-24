Três mil trabalhadores serão afetados por fecho de `casinos-satélite` em Macau

O secretário para a Economia e Finanças, Anton Tai Kin Ip, confirmou que, após o encerramento de seis `casinos-satélite`, 1.300 trabalhadores já foram reintegrados nos quadros das concessionárias de jogo.

O primeiro a encerrar foi o Grandview, no final de julho, seguido do Grand Dragon, em 22 de setembro. O Emperor Palace e o Waldo fecharam no final de outubro, enquanto o Legend Palace encerrou em 12 de novembro e o Casal Real na terça-feira passada.

"Restam ainda quatro `casinos-satélites` que vão encerrar, com cerca de três mil trabalhadores envolvidos", disse Anton Tai, no parlamento local, durante o debate das Linhas de Ação Governativa na área da Economia e Finanças para 2026.

O Ponte 16, com 1.025 funcionários vai encerrar na sexta-feira, depois da concessionária SJM Resorts ter desistido da compra da propriedade onde se situa o `casino-satélite`.

Outro `casino-satélite`, o Fortuna, encerra a 10 de dezembro, de acordo com uma nota interna da dona da propriedade, a empresa Kou Seng Holdings, citada hoje pelo portal de notícias de jogo GGRAsia.

Também devem fechar portas até ao final do ano mais dois `casinos-satélite`, Landmark e Kam Pek Paradise, ambos sob a tutela da SJM, fundada pelo magnata do jogo Stanley Ho Hung Sun (1921-2020).

Em 09 de junho, o Governo de Macau anunciou que as concessionárias de jogo tinham comunicado o fim da exploração de todos os 11 `casinos-satélite`, onde trabalhavam cerca de 5.600 residentes.

"Ao longo dos anos, temos uma linha aberta para apoiar os trabalhadores dos casinos. Até agora recebemos 29 casos de pedidos de ajuda" de funcionários de `casinos-satélite`", revelou Anton Tai.

"Vamos continuar a trabalhar, passo a passo, para uma transição suave dos trabalhadores dos `casinos-satélite`", acrescentou o secretário.

Em junho, o então secretário para a Administração e Justiça, André Cheong Weng Chon, exigiu às operadoras a garantia de um emprego para os trabalhadores locais afetados.

No final de agosto, o deputado português de Macau José Pereira Coutinho disse temer "uma nova vaga de desemprego" na região, "a médio ou longo prazo", devido ao encerramento dos `casinos-satélite`.

A taxa de desemprego em Macau caiu para 1,8% - o valor mais baixo desde fevereiro - entre julho e setembro, período em que encerraram dois `casinos-satélite`.

O único dos 11 `casinos-satélite` que deverá permanecer aberto é o Royal Arc. Em 20 de novembro, a SJM confirmou a aquisição da empresa que detém o Royal Arc por 1,75 mil milhões de dólares de Hong Kong (195,2 milhões de euros).

A empresa tinha inicialmente revelado planos para adquirir os hotéis onde se situam o Ponte 16 e o Royal Arc e pedir às autoridades para assumir a gestão direta dos espaços de jogo.

Os `casinos-satélite`, sob a alçada das concessionárias, são geridos por outras empresas, sendo uma herança da administração portuguesa e que já existia antes da liberalização do jogo no território, em 2002.

Quando a legislação que regula os casinos foi alterada, em 2022, estabeleceu-se o final de 2025 como data limite para terminar a atividade destes espaços de jogo.