Tribunal anuncia liquidação da operadora brasileira de telecomunicações Oi

"O atual estado de insolvência dos devedores já é um facto público e bem conhecido, reconhecido pelos credores, pelo mercado e pelos prestadores de serviços, de tal forma que a liquidação judicial da empresa é considerada imperativa", diz o documento judicial que declara que a Oi está falida.

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, as operações da empresa continuarão provisoriamente para garantir a manutenção dos serviços essenciais e a liquidação ordenada dos ativos da empresa.

A Oi oferece serviços integrados de voz fixa, banda larga e TV por assinatura, tendo uma dívida bruta de 6,6 mil milhões de dólares (5,7 mil milhões de euros) no segundo trimestre deste ano, de acordo com o relatório financeiro citado pela Bloomberg.

A Pacific Investment Management é a maior acionista da empresa, com cerca de 36% do capital total, de acordo com o site da Oi.