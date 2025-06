Tribunal Constitucional rejeitou recursos no caso conhecido como o "Cartel da Banca"

Foto: Nuno Patrício - RTP

Em causa, os recursos apresentados para travar a prescrição do processo, que previa multas de 225 Milhões de euros a 11 Bancos nacionais, entre os quais a Caixa Geral de Depósitos, o BCP ou o BPI.



Os bancos tinham sido condenados por terem trocado informações, durante quase uma década, sobre as condições de crédito.



As instituições bancárias recorreram para o Tribunal da Relação. Alegaram a prescrição do caso e ganharam.



Agora o Tribunal Constitucional rejeita os recursos, mas é uma decisão que pode ser contestada, uma vez que ainda não transitou em julgado.