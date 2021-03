Tribunal de Contas avisa para subavaliação dos gastos com pandemia

Num Relatório agora divulgado, a entidade revela que voltou a encontrar "fragilidades" na informação fornecida pelo Governo.



O Tribunal de Contas constata, por exemplo, que no âmbito da despesa da Segurança Social não estão incluídos os valores gastos com a prestação complementar de abono de família para crianças e jovens.



Também não são reportados os valores pagos à Cruz Vermelha Portuguesa, no âmbito de determinados protocolos.



O Tribunal de Contas refere ainda limitações na estimativa apresentada para a perda de receita por isenção total ou parcial do pagamento da Taxa Social Única.



O Tribunal de Contas apela a um reporte completo sobre a execução das medidas e pede, por exemplo, que o Governo detalhe os apoios provenientes de Fundos Europeus, de natureza extra-orçamental.