Tribunal de Contas Europeu diz que UE deve falhar metas para 2030 de proteção dos mares

Tribunal de Contas Europeu diz que UE deve falhar metas para 2030 de proteção dos mares

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) alertou hoje que a União Europeia não está a acompanhar com medidas concretas os compromissos para travar a perda de biodiversidade e deve falhar as metas de 2030 de proteção dos mares.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Nuno Patrício - RTP

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A propósito de um relatório do TCE hoje divulgado, o organismo europeu alertou em comunicado que "as áreas marinhas protegidas da União Europeia (UE) muitas vezes são `protegidas` só no nome e Bruxelas não deve conseguir cumprir as metas de 2030 para a proteção dos mares".

"A auditoria explica que a UE assumiu compromissos ambiciosos para travar a perda de biodiversidade e tem vindo a alargar a rede de áreas protegidas. Só que, em muitos sítios, faltam as medidas de conservação certas e não há planos para enfrentar as alterações climáticas. Estes sítios também reclamam mais pessoal e financiamento", lê-se no comunicado.

O TCE acrescenta que quem vive do mar nem sempre é envolvido nas decisões, o que compromete "esforços de conservação do mar", os quais "raramente deixam resultados a longo prazo", alertando que "não ouvir os grupos interessados pode reduzir a confiança, a transparência e o apoio público às medidas de conservação", com o risco a aumentar quando as comunidades costeiras "pagam um preço económico e social elevado".

"O TCE alerta que a UE não deve conseguir cumprir a meta de, até 2030, ter áreas protegidas que cubram 30% dos mares (neste momento são 14%) e áreas de proteção total em 10% (atualmente, 1%). A auditoria também conclui que as áreas existentes não formam uma rede ecológica e que importantes habitats no mar alto e no fundo do mar continuam desprotegidos", lê-se ainda no comunicado.

Sublinhando que "traçar uma área marinha protegida no mapa não cria automaticamente um escudo à sua volta", o TCE aponta falhas como a inexistência de um sistema único de proteção e o impacto de atividades como a pesca, proibida apenas em áreas muito reduzidas das áreas protegidas.

"A auditoria reconhece que é complicado aplicar medidas de conservação quando estas afetam as frotas de pesca de vários países da UE. Mesmo assim, pede mais cooperação em Bruxelas e nos países para que apregoar a criação de uma "área marinha protegida" signifique aplicar regras comuns, concretas e praticáveis", afirma o TCE

O tribunal identifica ainda "outro obstáculo: o dinheiro".

"Proteger o mar exige um financiamento elevado e estável, mas as verbas estão espalhadas pelos orçamentos nacionais e por vários fundos europeus".

Os mares da UE ocupam uma área de cerca de cinco milhões de quilómetros quadrados, "uma área maior do que todos os países da União juntos", e aproximadamente 40% da população da UE vive em áreas costeiras, a menos de 50 quilómetros da costa.

"A UE tem quatro regiões marinhas: o oceano Atlântico Nordeste, o mar Mediterrâneo, o mar Báltico e o mar Negro. Estas águas albergam 3 648 sítios Natura 2000, que cobrem cerca de 526.000 km², e 6.610 áreas marinhas protegidas designadas pelos países, que cobrem 244.000 km². Mais de metade destas últimas coincide com sítios Natura 2000", recorda ainda o TCE em comunicado.

 

 

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