Tribunal de Contas. Medidas de apoio na pandemia ineficazes para economia

O Tribunal de Contas diz que foram ineficazes as medidas extraordinárias de apoio no setor da economia. A avaliação do Tribunal é negativa e aponta falta de "rigor" e "transparência". O Ministério da Economia não entregou dois terços de apoios às empresas.