Tribunal suspende trabalhos e adia discussão da insolvência da Trust in News

O tribunal suspendeu os trabalhos hoje e propôs nova data para a sessão, não tendo sido feita qualquer votação, mediante a apresentação de novas propostas que visam a necessidade de apreciação.

Um grupo de jornalistas da Visão, incluindo o diretor, havia enviado uma proposta de autorização para a assembleia de credores iniciar o processo de venda da revista em separado, segundo o pedido a que Lusa teve acesso no domingo.

Num documento enviado ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, ao juiz, ao presidente da assembleia de credores e ao administrador de insolvência, os "proponentes e requerentes, trabalhadores e credores privilegiados da insolvente, que constituem um grupo de jornalistas que tem estado a assegurar a produção da revista Visão vêm, pelo presente, apresentar uma proposta de autorização da assembleia de credores para iniciar o processo de venda do seguinte ativo integrante da massa insolvente".

Esta assembleia de credores visava a discussão e votação da "tramitação subsequente associada à liquidação do património da insolvente já apresentada no plano de liquidação [...], assim como um eventual plano de recuperação global que permita a continuidade da atividade da insolvente e o ressarcimento dos credores por via dos rendimentos gerados por essa atividade, até à venda definitiva do estabelecimento", lê-se no documento datado de 01 de setembro.

O tribunal também admitiu o recurso interposto pela TiN do despacho de homologação do plano de insolvência.

No dia 08 de agosto, o tribunal suspendeu a comunicação oficiosa do encerramento da atividade da TiN, que tinha sido pedido pelo administrador de insolvência, aguardando informação efetiva deste ou uma eventual deliberação de assembleia de credores.

Fundada em 2017, a Trust in News é detentora de 16 órgãos de comunicação social, em papel e plataformas digitais, como a Exame, Caras, Courrier Internacional, Jornal de Letras, Activa, Telenovelas, TV Mais, entre outros.