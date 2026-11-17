A estrutura representativa (SNPVAC), que convocou a paralisação, refere em comunicado que se "persiste no incumprimento do acordo de empresa em vigor" e que a transportadora açoriana se recusa "a construir a paz social que tanto se apregoa".

Para o sindicato, "não se pode aceitar que os colegas que usufruem legitimamente do horário flexível, uma figura prevista na lei, sejam prejudicados apenas porque a empresa entende, de forma ilegal, que não lhes deve aplicar o acordo de empresa na sua plenitude".

"Não podemos aceitar que a empresa desvalorize a penosidade de um voo e se recuse a cumprir o clausulado do acordo de empresa só porque decidiu chamar-lhe `charter`. Que fique ao critério arbitrário da empresa validar baixas médicas com base no histórico de cada tripulante, simplesmente porque os seus representantes alegam que há quem abuse", refere.

O SNPVAC afirma que a empresa "falha em informar os tripulantes sobre os cancelamentos de voos de forma atempada" e diz que "continuam a existir `dois pesos e duas medidas`, perpetuando um tratamento diferenciado entre classes profissionais perante idêntica situação".

"Conscientes de que uma tomada de posição firme é o fim de linha, também sabemos que os temas que os tripulantes de cabine pretendem ver resolvidos foram arrastados pela empresa durante largos meses, sem que fosse demonstrada a menor intenção de os ultrapassar", lê-se na nota.

O SNPVAC mostra-se "inteiramente disponível para se sentar à mesa e resolver os diferendos", sabendo que "é também essa a vontade dos associados".

Na sua opinião, "a responsabilidade,única e exclusiva do ponto em que se encontram os trabalhadores é da Azores Airlines", sendo que "está nas mãos da empresa evitar a concretização desta greve".

A Azores Airlines é a companhia aérea do Grupo SATA que faz as ligações de e para os Açores.