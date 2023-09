Tripulantes de cabine da Portugália aprovam novo Acordo de Empresa

Numa nota enviada aos associados, a que a Lusa teve acesso, o sindicato deu conta de que, "ao fim de 13 anos", os tripulantes de cabine da Portugália têm "finalmente um novo AE", considerando que foi alcançado "o melhor documento" da sua história sindical.

O documento foi aprovado em assembleia-geral, na terça-feira, com 194 votos a favor, 75 contra e nove abstenções.

"Resultou de um esforço conjunto da direção, dos delegados sindicais, do grupo de trabalho e de todos os colegas, unidos na divergência construtiva de opiniões", apontou o SNPVAC, com o objetivo de "conseguir melhores condições de trabalho, melhores remunerações, mais repouso, eliminar de vez a situação vergonhosa de ter colegas a trabalhar há seis anos na empresa com o salário mínimo e, por último, obter a constituição de um fundo de pensões a pensar num futuro mais seguro".

O sindicato sublinhou ainda que não vai cruzar os braços, continuando a luta "por ainda melhores benefícios laborais, sociais e familiares" e a "zelar pelo bom cumprimento do que agora ficou acordado".