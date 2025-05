Troço de Soure retirado do segundo concurso do TGV passará para a terceira PPP

"Alterámos ligeiramente as condições, este novo concurso tem menos 11 quilómetros de construção, e as ligações em Soure também não vão estar incluídas aqui, passarão para a PPP3, para a fase dois", disse hoje, no Porto, Henrique Teles, responsável da IP.

Falando no Seminário de Transporte Ferroviário da revista Transportes & Negócios, que decorre hoje num hotel do Porto, o responsável referiu que o concurso para a segunda PPP da linha de alta velocidade será relançado em 31 de maio, depois da proposta do único concorrente no concurso anterior (consórcio LusoLav) não ter sido aceite.

"Tivemos um concorrente, o concorrente não cumpriu aquilo que estava previsto no caderno de encargos, estamos a reconverter e vamos lançar um novo concurso, já fizemos o anúncio no jornal da União Europeia, e portanto vamos lançá-lo no final deste mês, 31 de maio, o concurso para a PPP", afirmou.

O novo concurso público para a segunda parceria público-privada (PPP) da linha de alta velocidade mantém a estação em Coimbra-B, mas reduz vários encargos da concessão.

De acordo com um anúncio de pré-informação publicado em 23 de abril pela IP no suplemento do Jornal Oficial da União Europeia (JOUE), em causa está a alteração territorial do concurso, que anteriormente ia de Oiã (Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro) até Soure (distrito de Coimbra), e agora ficará em Taveiro, no concelho de Coimbra, cerca de 10 quilómetros a norte.

Concretamente, o objeto do concurso inclui uma "linha com 60 km de extensão, em via dupla de bitola 1.668 mm [ibérica] para passageiros e velocidade máxima de 300 km/h, com ligações à Linha do Norte em Oiã, Adémia e Taveiro, totalizando 22 km de extensão".

O primeiro concurso, lançado em julho de 2024, e que recebeu uma única proposta que foi `chumbada` pelo júri, apontava para ligações entre a linha de alta velocidade e a Linha do Norte com cerca de 34 quilómetros, incluindo em Soure, cuja ligação foi agora retirada.

O novo concurso público, garante também que se mantém o projeto de "adaptação da estação de Coimbra B", incluindo a "reformulação geral do `layout` e adaptação à alta velocidade" e "novo edifício de passageiros dotado de estacionamento e interface", pondo-se de parte a possibilidade de alteração de localização da estação.

Incluem-se ainda a "quadruplicação da Linha do Norte entre Taveiro e a entrada sul da Estação de Coimbra B, instalação de `feeder` [alimentador] de catenária entre a atual SST [subestação de tração elétrica de] Alfarelos e a zona da Ligação de Taveiro, incluindo a adaptação desta SST, e uma nova SST em Coimbra".

Porém, de fora do concurso ficarão a "manutenção da Estação de Coimbra B, da secção da Linha do Norte intervencionada e dos AMV [aparelhos de mudança de via] a instalar nas referidas três ligações à Linha do Norte, uma vez que estes ativos transitam para a IP com a sua receção".

A linha de alta velocidade Lisboa-Porto deverá ligar as duas principais cidades do país em cerca de uma hora e 15 minutos, com paragens possíveis em Gaia, Aveiro, Coimbra e Leiria.