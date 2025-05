Trump aceita adiar tarifas à UE após "conversa muito agradável" com Von der Leyen

Good call with @POTUS.



The EU and US share the world’s most consequential and close trade relationship.



Europe is ready to advance talks swiftly and decisively.



To reach a good deal, we would need the time until July 9. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 25, 2025

Donald Trump ameaçou impor tarifas de 50 por cento em todos os produtos importados pelos Estados Unidos a partir de 1 de junho, expressando frustração pelo facto de as negociações comerciais com a UE não estarem a avançar com a rapidez suficiente.

c/ agências

Numa publicação nas redes sociais, a presidente da Comissão Europeia anunciou que garantiu o adiamento das tarifas norte-americanas após ter mantido uma “boa conversa” com o norte-americano.Trump, por sua vez, disse ter cedido ao pedido da presidente da Comissão Europeia e descreveu a conversa com Von der Leyen como “muito agradável”., explicou Trump durante uma conferência de imprensa na Base Aérea de Andrews, onde aterrou esta segunda-feira antes de seguir para a Casa Branca.No início de abril, Trump estabeleceu um prazo de 90 dias para as negociações comerciais entre a UE e os Estados Unidos, que terminariam a 9 de julho. Mas na sexta-feira, o presidente norte-americano alterou esse prazo e disse que não estava interessado em nenhum acordo.A UE já enfrenta tarifas de importação de 25% dos EUA sobre o aço, alumínio e automóveis, além das chamadas tarifas "recíprocas" de 10% para a maioria dos outros produtos. No caso da UE, esta tarifa de 10% pode aumentar para 20% após o fim da pausa de 90 dias, a 9 de julho.A ameaça agitou os mercados financeiros globais e intensificou uma guerra comercial que tem sido pontuada por mudanças frequentes nas políticas em relação aos EUA.Os principais índices bolsistas norte-americanos e as ações europeias caíram na sexta-feira e o dólar enfraqueceu.Após a confirmação do adiamento destas tarifas, os ativos europeus voltaram a recuperar. O euro atingiu o seu nível mais elevado em relação ao dólar desde 30 de abril, enquanto os mercados na Europa e na Alemanha indicaram que as ações abririam com uma subida superior a 1,5%.