Trump acredita em acordo com Xi Jinping e diz que é melhor do que "estar em conflito"

"Espero que consigamos chegar a um acordo. Acredito que vai ser um bom acordo para ambos. Isso seria realmente um excelente resultado", afirmou Trump, durante um discurso perante empresários no Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), na cidade sul-coreana de Gyeongju.

"É melhor isso do que estarmos em confronto e passarmos por todo o tipo de problemas sem necessidade. O mundo inteiro está a observar", acrescentou o líder norte-americano, na véspera do encontro com Xi, o primeiro desde que regressou à Casa Branca, em janeiro passado.

A reunião entre os dois líderes ocorre poucos dias após delegações comerciais de ambos os países terem chegado a um "acordo preliminar" em Kuala Lumpur, na Malásia, com vista a aliviar as atuais tensões económicas.

As divergências escalaram nas últimas semanas, depois de Pequim ter imposto novos controlos às exportações de terras raras - materiais cruciais para a indústria tecnológica - e Washington ter ameaçado aplicar tarifas de 100% sobre produtos chineses.

Em declarações a bordo do avião presidencial Air Force One, Trump admitiu também a possibilidade de reduzir as atuais tarifas sobre a China, desde que isso ajude a intensificar o combate ao tráfico de fentanil, uma das principais prioridades da reunião com Xi.

Segundo a imprensa norte-americana, os dois líderes poderão ainda selar um acordo definitivo sobre o futuro da aplicação TikTok nos Estados Unidos. A legislação norte-americana obriga a plataforma a desvincular-se da empresa-mãe chinesa ByteDance, por razões de segurança nacional.

Questionado sobre se abordará o futuro de Taiwan - ilha autónoma que a China considera uma província rebelde - Trump sugeriu que o tema poderá nem sequer ser tratado.

"Não sei se vamos falar sobre Taiwan. Talvez ele me pergunte, mas não há muito a dizer. Taiwan é Taiwan", afirmou.