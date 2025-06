Trump ameaça anular contratos governamentais com empresas de Elon Musk

"A maneira mais fácil de poupar biliões e biliões de dólares no nosso orçamento seria cancelar os subsídios e os contratos governamentais" do patrão da SpaceX e da Tesla, escreveu Trump na sua rede social Truth Social, numa altura em que os dois antigos aliados trocam críticas publicamente.

Noutra publicação, um minuto antes, Trump afirma que ia acabar com o acordo que "forçava toda a gente a comprar carros elétricos que ninguém queria", acrescentando que Musk já sabia desta intenção "há meses" e que o empresário simplesmente tinha "enlouquecido".

O magnata da tecnologia Elon Musk acusou hoje Trump, de mostrar "ingratidão" e disse que sem o seu apoio "teria perdido as eleições" que o levaram de volta à Casa Branca.

"Sem mim, Trump teria perdido a eleição, os democratas teriam controlado a Câmara dos Representantes e os republicanos estariam com 51-49 no Senado", publicou Musk na rede social X, da qual é proprietário.

O homem mais rico do mundo, que gastou pelo menos 250 milhões de dólares (218 milhões de euros) na campanha para reeleger Trump, mostrou o seu desconforto em resposta às palavras de hoje do Presidente, que expressou o quão "desapontado" está com Musk pelos seus comentários contra o seu controverso plano fiscal e orçamental, agora a ser debatido no Senado.

Pouco depois, na mesma conversa no X, Musk escreveu "que ingratidão" para a perplexidade dos seus milhões de seguidores, que perguntaram ao `bot` de inteligência artificial da plataforma Grok o que estava a acontecer.

O que desencadeou o rompimento entre os colaboradores outrora próximos foi o orçamento apelidado de "Grande e Bela Proposta" de Trump, que o Escritório de Orçamento do Congresso estima que aumentará a dívida do país em 2,4 biliões de dólares na próxima década.

Trump disse que estava "muito desapontado" com Musk, depois de este o ter criticado devido à sua assinatura da proposta orçamental, que contempla cortes de impostos e planos de despesas.

Trump sugeriu que Musk, que se afastou do governo em maio, depois de dirigir o tumultuoso Departamento da Eficiência Governamental, sente a falta de estar na Casa Branca e que sofre da "síndroma de desarranjo Trump", ironizou.

"Veja. Elon e eu tivemos uma grande relação. Não sei se a voltaremos a ter", disse.

Trump afirmou ainda que ajudou muito Musk e minimizou os esforços deste para o eleger no ano passado, que incluíram contribuições no total de 250 milhões de dólares.

Musk havia dito anteriormente que a aprovação do projeto de lei pela câmara baixa do Congresso "prejudicou" seu trabalho como conselheiro do governo e líder do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) para reduzir o desperdício de fundos federais.

O proprietário da Tesla e do X despediu-se do seu cargo de funcionário temporário da administração na sexta-feira, numa cerimónia na Sala Oval em que ele e Trump se elogiaram mutuamente.