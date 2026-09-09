Trump ameaça excluir produtos canadianos das compras estatais dos EUA

Isto, se o Canadá não oferecer aquilo que Trump considera ser uma reciprocidade plena e justa para as empresas e agricultores dos EUA.

O Chefe de Estado dos EUA fez o anúncio na sua conta do Truth Social e afirmou que os programas representam mais de 50.000 milhões de dólares anuais (43 mil milhões de euros).

A medida afeta os chamados Programas de Adjudicação Múltipla, um sistema através do qual o Governo federal dos Estados Unidos e outras entidades públicas podem adquirir produtos e serviços comerciais através de contratos previamente estabelecidos pela Administração de Serviços Gerais.

Trump ordenou à Administração de Serviços Gerais que trabalhe com o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos para retirar desses programas os produtos de origem canadiana, e condicionou o seu regresso a que Otava restabeleça uma "reciprocidade plena e justa" para os agricultores e empresas dos EUA.

A medida anunciada pelo republicano acontece no mesmo dia em que entraram em vigor as tarifas de retaliação impostas pelo Canadá a produtos americanos, no valor de cerca de 27.600 milhões de dólares canadianos (20.000 milhões de dólares americanos), com taxas entre 15% e 50%.

As tarifas afetam setores como o aço, móveis, produtos eletrónicos e diversos bens de consumo, e são a resposta de Otava às tarifas de 50% impostas por Washington no mês passado a determinados produtos canadianos.

A disputa comercial agravou-se após o fracasso das negociações entre os dois países em agosto, e o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, acusou esta semana Washington de procurar uma relação baseada na dependência económica e afirmou que os Estados Unidos chegaram a exigir capacidade para influenciar futuros acordos comerciais do Canadá com terceiros países.

Carney defendeu a decisão do seu Governo de abandonar as negociações, ao considerar que as condições apresentadas pelos Estados Unidos não permitiam alcançar um acordo justo, embora tenha assegurado que ainda é possível conseguir um pacto comercial "mutuamente benéfico".