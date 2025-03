Trump ameaça taxar champanhe e vinhos europeus com tarifas de 200%

A UE anunciou na quarta-feira tarifas sobre uma série de produtos dos EUA, incluindo bourbon (whisky norte-americano), motociclos e barcos, em retaliação pelas sobretaxas de 25% sobre o aço e o alumínio, que entraram em vigor no mesmo dia.

As novas tarifas europeias devem entrar em vigor a 01 de abril, um dia antes das chamadas "taxas alfandegárias recíprocas" anunciadas por Trump.

"A União Europeia, uma das autoridades mais abusivas e hostis do mundo em matéria de impostos e tarifas, acaba de impor uma tarifa de 50% sobre o whisky. Se estas tarifas não forem imediatamente retiradas, os Estados Unidos imporão rapidamente uma tarifa de 200% sobre todos os vinhos, champanhes e produtos alcoólicos de França e de outros países da UE", escreveu o Presidente norte-americano na rede Truth Social.

Trump aproveitou para acusar, mais uma vez, o bloco europeu de ter "sido criado com o único propósito de se aproveitar dos Estados Unidos".

O anúncio da Comissão Europeia de tarifas de retaliação "fortes, mas proporcionais" sobre uma série de produtos importados dos Estados Unidos preocupou os produtores europeus de bebidas alcoólicas.

Este produtores pediram à UE e aos Estados Unidos que deixassem o seu setor "fora das suas disputas", um pedido que claramente não foi ouvido pela Casa Branca.

A Spirits Europe - o lóbi desta indústria europeia - reagiu ao anúncio de Donald Trump, dizendo estar "profundamente desapontada" e "extremamente preocupada" por ver os impostos europeus sobre as bebidas destiladas norte-americanas aumentados "como parte de uma guerra contra o aço e o alumínio, não relacionada" com este setor.

Um acordo transatlântico de 1997 eliminou as barreiras alfandegárias, o que permitiu um crescimento do comércio deste setor em 450% até 2018, quando o anterior Governo de Trump lançou a sua primeira guerra comercial.

Os Estados Unidos representam o maior mercado internacional do setor.

As vendas francesas aumentaram 5% em 2024, atingindo os 3,8 mil milhões de euros, principalmente com exportações de vinho e conhaque, de acordo com a Federação Francesa de Exportadores de Vinhos e Bebidas Destiladas.