Trump ameaça UE com tarifas se admitir Canadá como membro associado  

Reagindo à proposta veiculada pelo bloco europeu na quarta-feira, Trump condicionou a concretização da sua ameaça à "intenção" dos líderes europeus: "Se for uma boa intenção, tudo bem. Se for uma má intenção, imporemos tarifas muito pesadas à Europa", frisou.

Em declarações aos jornalistas à chegada a Charlotte, na Carolina do Norte, Trump sugeriu ainda que Washington poderia considerar a parceria entre Otava e Bruxelas um «ato hostil» e cortar o comércio com a Europa em "muitas coisas".

Trump classificou a perspetiva de o Canadá se juntar à UE como "ridícula" e descreveu o país vizinho, com o qual está envolvido numa guerra tarifária, como um "parceiro comercial terrível".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs na quarta-feira que o Canadá se torne o primeiro membro associado da UE, levando a relação entre os dois blocos ao mais elevado nível possível.

"Gostaria de trabalhar convosco para abrir a porta a que o Canadá seja o primeiro membro associado da UE", anunciou Ursula von der Leyen, dirigindo-se ao primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, que assistiu ao sexto discurso do Estado da UE da líder do executivo comunitário, no Parlamento Europeu.

"Iremos passar do CETA [Acordo Comercial Global e Económico UE-Canadá] para uma Aliança para o Futuro, com o objetivo de criar um espaço de prosperidade comum e de segurança económica", acrescentou, destacando também a segurança do Ártico como uma preocupação comum.

Carney irá dirigir-se aos eurodeputados hoje, num discurso a que Von der Leyen irá assistir.