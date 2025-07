Trump anuncia acordo com Coreia do Sul para taxa de 15%

"Acordámos uma tarifa de 15% para a Coreia do Sul. Os Estados Unidos não pagarão qualquer tarifa", disse o Presidente republicano através da sua plataforma Truth Social na noite de quarta-feira.

Segundo o Presidente, o acordo prevê ainda que o país asiático invista 350 mil milhões de dólares nos Estados Unidos e compre 100 mil milhões de dólares em gás natural liquefeito (GNL) e outros produtos energéticos dos EUA.

Além disso, adiantou, a Coreia do Sul estará "completamente aberta" ao comércio com os Estados Unidos, facilitando a compra de automóveis e produtos agrícolas norte-americanos.

O Presidente não detalhou qualquer concessão dos Estados Unidos e referiu que vai formalizar este pacto com o Presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, durante um encontro entre os dois líderes na Casa Branca nas próximas duas semanas.

Em abril, Trump tinha anunciado novas taxas alfandegárias sobre quase todos os parceiros comerciais, mais punitivas para aqueles com excedentes comerciais com Washington, antes de suspender a sua entrada em vigor e iniciar negociações sobre novos acordos.

Esta sexta-feira marca o prazo final estabelecido por Trump para a imposição unilateral de tarifas aos seus parceiros comerciais, caso não haja acordo prévio.

A Coreia do Sul é o principal parceiro comercial asiático dos Estados Unidos, juntamente com o Japão.

Trump também concordou recentemente em reduzir as tarifas ao Japão de 25% para 15%.

No passado domingo, anunciou um acordo com a União Europeia, ao abrigo do qual os Estados Unidos vão impor tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos do bloco.

Também na quarta-feira, Trump disse ter concluído um acordo comercial com o Paquistão, prevendo o desenvolvimento conjunto "das suas enormes reservas de petróleo".

"Estamos em processo de escolha da empresa petrolífera que irá liderar esta parceria. Quem sabe, talvez um dia ela venda petróleo à Índia!", afirmou o Presidente norte-americano na plataforma Truth Social.

"Outros países estão a fazer ofertas para redução de tarifas. Tudo isto ajudará a reduzir significativamente o nosso défice comercial", adiantou Trump, prometendo divulgar mais informação sobre acordos em breve.

Ainda na quarta-feira, Trump anunciou um imposto de 25%, que entrará em vigor na sexta-feira, sobre todos os produtos fabricados na Índia que entrem no território norte-americano, a que será acrescentada uma penalização devido à compra de petróleo e armas russas por parte das autoridades indianas.

O Governo da Índia disse que "tomou nota" do anúncio de Trump, que surgiu dois dias antes do prazo estabelecido pelo próprio Presidente norte-americano, referindo ainda que está a analisar as implicações das condições.

"A Índia e os Estados Unidos estão envolvidos em negociações para concluir um acordo comercial bilateral justo, equilibrado e mutuamente benéfico. Continuamos empenhados neste objetivo", afirmou o Governo indiano, em comunicado.

Trump assinou também o decreto que oficializa a imposição de tarifas de 50% aos produtos brasileiros, naquela que representa mais uma escalada da Casa Branca contra o Governo de Lula da Silva.

A medida foi tomada "para lidar com políticas, práticas e ações recentes do Governo do Brasil que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos", lê-se no documento.

Uma das justificações é a acusação de golpe de Estado a Jair Bolsonaro, aliado político de Donald Trump.

Washington anunciou ainda tarifas de 50% sobre os produtos de cobre, mas não sobre o metal bruto exportado, decisão saudada pelo Chile, o maior produtor mundial de cobre e o principal fornecedor norte-americano.

"Uma leitura preliminar leva-nos a concluir que não serão aplicadas tarifas aos cátodos de cobre", placas de cobre de elevada pureza, "o que permite ao nosso país continuar a abastecer este mercado", disse Máximo Pacheco, presidente da empresa estatal chilena Codelco, citado pela EFE.