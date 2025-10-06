Trump anuncia que camiões importados serão taxados em 25% a partir de novembro

A medida, tomada segundo a Casa Branca por razões de "segurança nacional", visa apoiar fabricantes de camiões americanos como Peterbilt, Kenworth, Freightliner e Mack Trucks.

Donald Trump anunciou a 26 de setembro a intenção de impor tarifas a diversos setores: farmacêutico, mobiliário e veículos pesados.

O Presidente dos EUA lançou uma ofensiva protecionista total, nomeadamente através de tarifas impostas com base no país ou região de origem das mercadorias, em vez de impostos determinados com base na natureza dos produtos importados.

Mas a legalidade dessas tarifas geográficas tem levantado dúvidas, e o Supremo Tribunal dos EUA deve pronunciar-se sobre o assunto no início de novembro, após um tribunal federal decidir que muitos dos impostos anunciados dessa forma pelo Presidente eram ilegais.

Ao mesmo tempo, Donald Trump impôs tarifas setoriais, afetando também automóveis, aço, alumínio e cobre, com uma base legal diferente.