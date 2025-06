Trump anuncia suspensão imediata das negociações comerciais com o Canadá

"Por causa deste imposto exorbitante, estamos a terminar TODAS as negociações comerciais com o Canadá, com efeitos imediatos", escreveu o chefe de Estado norte-americano na sua rede social, a Truth Social.

Trump frisou, na sua publicação, que o Canadá tinha acabado de informar os EUA que iria manter o seu plano de avançar com o imposto sobre as empresas tecnológicas, previsto para entrar em vigor na segunda-feira.

"Nos próximos sete dias, vamos informar o Canadá sobre a tarifa que vai pagar para fazer negócios com os Estados Unidos", destacou ainda Trump, acusando o país vizinho de copiar a União Europeia ao impor a tarifa às empresas tecnológicas.

O imposto sobre serviços digitais do Canadá exige que as empresas canadianas e estrangeiras que interajam com utilizadores `online` no Canadá sejam tributadas.

Esta medida atingirá empresas como a Amazon, Google, Meta, Uber e Airbnb com uma taxa de 3% das receitas acima de 20 milhões de dólares que as empresas obtêm com os serviços digitais para os residentes canadianos.

O imposto, que será aplicado retroativamente a 2022, deixa as empresas norte-americanas com uma fatura de 2 mil milhões de dólares a pagar no final do mês, noticiou a agência Associated Press (AP).

O ministro das Finanças canadiano, François-Philippe Champagne, alertou na semana passada que o imposto digital continua em vigor no Canadá e que o primeiro pagamento, que afeta as grandes multinacionais norte-americanas deverá ser feito na próxima segunda-feira, 30 de Junho.

O Canadá e os EUA têm negociado o alívio de uma série de tarifas elevadas impostas por Trump sobre os produtos do vizinho.

O prazo oficial para a celebração de novos acordos após a implementação das chamadas "tarifas recíprocas" por Trump era 09 de julho, mas o líder republicano já tinha dado a entender hoje que pode alargá-lo ou encurtá-lo e que não seriam alcançados acordos com todos.

Em nome da proteção da produção interna, Trump impôs tarifas setoriais específicas a vários países, como sobre o aço e o alumínio, após regressar à Casa Branca em janeiro.

No início de abril, Trump anunciou a implementação de tarifas recíprocas, que tributariam os produtos de um determinado país com base no défice comercial dos EUA com esse país.

Este anúncio causou considerável agitação política e uma quebra nos mercados financeiros.

Pouco depois, Trump suspendeu as tarifas por 90 dias, dando tempo para negociar acordos comerciais com os vários países.

A suspensão aplica-se a todas as tarifas acima de uma sobretaxa de 10% recentemente imposta, que a administração Trump considera um nível mínimo para os produtos que entram nos Estados Unidos (com algumas exceções).