Trump anuncia taxas de 100% sobre importação de drones

Num texto publicado pela Casa Branca na quinta-feira, Trump justificou a decisão com a proteção da segurança nacional dos Estados Unidos.

Será aplicada uma taxa de 100% aos drones cujo peso à descolagem exceda 25 quilogramas, aos equipados com câmaras térmicas, às estações de recarga para drones e a determinados componentes.

Está previsto um direito aduaneiro de 25% para os drones mais pequenos.

O objetivo, segundo Donald Trump, é "incentivar a produção" de drones nos Estados Unidos e "reduzir a dependência" de fornecedores estrangeiros.

A empresa chinesa DJI, fundada em 2006, conquistou mais de dois terços do mercado mundial de drones nos últimos anos, de acordo com vários estudos.

A maioria destes novos direitos aduaneiros deverá entrar em vigor a 03 de setembro.