Trump anuncia taxas de 50% sobre o cobre a partir de 1 de agosto

"Estou a anunciar uma tarifa de 50% sobre o cobre, a partir de 1 de agosto de 2025, após ter passado por uma rigorosa revisão de segurança nacional", disse o republicano, na rede social que detém, a Truth Social.

Na terça-feira, Trump tinha anunciado a imposição de uma tarifa de 50% sobre o cobre, depois de já ter aplicado taxas semelhantes ao aço e ao alumínio.

No mesmo dia, o presidente norte-americano divulgou planos para uma taxa até 200% para os produtos farmacêuticos, caso os fabricantes não estabeleçam fábricas nos Estados Unidos.

"Porque é que os nossos 'líderes' tolos (e sonolentos!) dizimaram esta importante indústria? Esta tarifa de 50% reverterá a irresponsabilidade e a estupidez da Administração Biden", disse Trump, em referência ao anterior Presidente democrata, Joe Biden (2021-2025).

"Os Estados Unidos reconstruirão uma indústria de cobre dominante. ESTA É, AFINAL, A NOSSA ERA DE OURO!", acrescentou o republicano.

Trump sublinhou que este material é o "segundo mais utilizado" pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

"O cobre é necessário para semicondutores, aviões, navios, munições, centros de dados, baterias de iões de lítio, sistemas de radar, sistemas de defesa antimíssil e até armas hipersónicas, das quais estamos a construir muitas", acrescentou.

Cronologia do "dossier"

Em fevereiro, Trump ordenou ao Departamento do Comércio que abrisse uma investigação sobre potenciais tarifas sobre o cobre e apresentasse um relatório no prazo de 270 dias.

Na altura, o presidente norte-americano ameaçou impor uma taxa até 25% sobre as importações de cobre, uma medida que poderia vir a perturbar o mercado global de um dos metais mais omnipresentes do mundo, usado em tubos e cabos elétricos.

A maior empresa de comércio de cobre do mundo, a Trafigura, estimou que o preço poderia subir de 10 mil dólares (9.270 euros) para 12 mil dólares (11.126 euros) por tonelada.

Em maio, Trump impôs uma sobretaxa mínima de 10% sobre todas as importações, mas com isenções, nomeadamente para o ouro, cobre, petróleo e produtos farmacêuticos.

Em 2024, os Estados Unidos importaram quase metade do cobre que consumiram, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA, sendo que a maioria das remessas vieram do Chile e do Canadá.