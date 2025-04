Trump aplica tarifa global de 10% aos produtos de países que exportam para os EUA

As taxas variam de acordo com o país. No caso da União Europeia as importações passam a sofrer uma taxa de 20 por cento.



À China, outro dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, é aplicada uma tarifa de 34 por cento.



As importações da Índia serão taxadas a 26 por cento.



Mas, na mesma região, o Camboja terá uma das tarifas mais altas, 49 por cento.



Entre os países de língua portuguesa, destaque para Angola, que terá uma taxa de 32 por cento.



Já o Brasil será dos menos afetados, tal como praticamente todos os restantes países da América do Sul, com uma tarifa de 10 por cento.



De acordo com a Casa Branca, estas tarifas darão uma receita adicional de cerca de 600 mil milhões de dólares por ano para os cofres do Estado americano.



Mas a economia global pode ser afetada em cerca de 1 bilião e 300 milhões de euros, o equivalente a quase cinco vezes o valor da economia portuguesa.



A Comissão Europeia estima que possa haver um agravamento de 80 mil milhões de euros nas tarifas pagas pelos 27.



De acordo com a agência Fitch, as novas tarifas aprovadas pela Administração Trump são as mais altas desde 1910, ou seja, ainda antes das duas grandes guerras.